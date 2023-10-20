Улетевший из России комик готов сменить фамилию ради паспорта США

Улетевший из России комик готов сменить фамилию ради паспорта США
Данила Поперечный. Кадр из youtube.com
В американских реалиях стендапер предпочитает называться новым именем

Покинувший Россию комик решил изменить еще кое-что в своей жизни. На сей раз переменам подвергнется фамилия, когда артист будет получать американский паспорт.

По словам стендапера, жителям Штатов очень сложно выговорить ее правильно, из-за чего возникает масса проблем в общении и разговорах на рабочие темы. Последней версией стало обращение "мистер Поперчини".

Вторая причина, по которой беглец собирается окончательно порвать связи с прошлым, это будущие дети, которых он надеется однажды завести. Сменой "родового имени" он намерен облегчить жизнь потенциальным потомкам, которым предстоит жить в Штатах.

По словам комика, их будут дразнить из-за необычного произношения русской фамилии. При этом Поперечный пытается все же сохранить свои корни. Правда, не объяснил, как намерен это сделать.

Напомним, что комик и стендапер вместе с молодой женой Полиной Чистяковой уехал из России в Америку в прошлом году после февральских событий и возвращаться пока не собирается.

Сначала Лос-Анджелес, где остановились молодожены, юмористу совсем не понравился и он даже хотел сменить место жительства. Но там жили многие друзья, знакомые, коллеги, и Поперечный решил дать городу шанс. И позже город раскрылся для него с новой стороны.

Ранее выяснилось, что уехавший из России комик отказывается общаться с родственниками, оставшимися на Родине.

Источник: Youtube-канал "Слишком поздно" ✓ Надежный источник
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