Эвклид оказался не Кюрдзидисом: всплыла настоящая фамилия актера

Эвклид оказался не Кюрдзидисом: всплыла настоящая фамилия актера
Pravda Komsomolskaya / Russian Look
В реальности громкая фамилия артиста всего лишь творческий псевдоним

Фамилия Кюрдзидис звучит громко и гордо. Сразу кажется, что перед нами – чистокровный грек, потомок гордых эллинов. В реальности все выглядит более прозаично…

По официальным данным, после Второй мировой войны бабушка и дед Эвклида переехали из Греции в Грузию, где поселились в небольшом греческом поселении Цалка. Родители будущего актера решили назвать сына Эвклидом в честь великого греческого математика. Позже, дабы подчеркнуть греческие корни, Эвклид Кириакович даже запишет профессиональный диск с русскими и греческими песнями.

А вот настоящую фамилию известного всей стране артиста, которая и по сей день указана в его паспорте, можно узнать благодаря фильмам с его участием – "Несут меня кони", "Директория смерти", "Артист и мастер и изображения", "Марш Турецкого". Почти везде – эпизодические роли. А в титрах там значится Эвклид Гюрджиев.

Кюрдзидисом же он станет после 2001 года, решив, что так фамилия звучит благороднее и звучнее. Хотя в реальности это – творческий псевдоним. Документы, как, например, певец Прохор Шаляпин, актер на новые не менял.

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