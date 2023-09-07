Снимок американских внуков Стриженовой произвел фурор в Сети

Снимок американских внуков Стриженовой произвел фурор в Сети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость предстала с младенцем на руках

Актриса Екатерина Стриженова некоторое время назад стала бабушкой близнецов. Мальчиков родила ее дочь Анастасия. И теперь пришла пора детей покрестить.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала снимок из церкви, на которых вместе с супругом держит младенцев. Она также объявила, что внуков решили назвать Александр и Григорий, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Стойко выдержали всю церемонию крещения – пусть Ангел Хранитель всегда будет рядом!!!", – написала она.

В Сети снимок произвел настоящий фурор. Некоторые поклонники знаменитости даже разглядели, что внуки очень похожи на своего деда. 

Подробностей того, как дети появились на свет нет. Поговаривают, что Анастасия могла родить их в американской клинике, чтобы на месте оформить младенцам гражданство США. Известно, что девушка давно проживает в Штатах вместе со своим супругом и старшим сыном Вениамином. 

Ранее Стриженова намекала, что ее дочери было тяжело рожать двойню.

Источник: Telegram
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