Узнавшую опасный диагноз Стриженову положили под капельницу

Актриса обратилась к врачам

Знаменитая актриса серьезно напугала своих поклонников. В ее микроблоге появилось фотография, на которой она запечатлена лежащей под капельницей. К счастью, Екатерина Стриженова не стала скрывать от фанатов проблемы, которые ее настигли.

55-летняя брюнетка на днях обратилась за помощью к врачам, потому что заподозрила у себя анемию. Очевидно, что от медиков звезда узнала опасный диагноз – дефицит железа в организме. Если не решить проблему вовремя, организму грозят осложнения. Собственно, специалисты рекомендовали актрисе лечь под капельницу, чтобы восполнить нехватку важных для здоровья элементов.

Несмотря на проблему, Екатерина Стриженова остается на позитиве. Разместив в своем микроблоге кадр, снятый во время процедуры, она оставила ироничную подпись.

"Капаю железо. Ждите "железную леди", – отшутилась звезда шоу "Время покажет".

Судя по всему, чувствует себя актриса хорошо, ведь в ее микроблоге уже появились новые кадры из дома, на которых она трогательно общается со своим питомцем – белкой Коко. Стоит отметить, что от нехватки важных элементов в организме страдает не только Екатерина Стриженова. Ранее "Утро.ру" писало о том, у россиян часто диагностируют дефицит витамина D. Чтобы понять, что его в организме недостаточно, необходимо сдать анализы.