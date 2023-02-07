Каждый россиянин страдает от дефицита одного витамина - медик

Каждый россиянин страдает от дефицита одного витамина - медик
Jon Super/www.globallookpress.com
Однако это не значит, что можно самостоятельно назначать себе препараты для его восполнения

Основной дефицит витаминов, обнаруженных в крови россиян, касается, главным образом, группы D, указала нутрициолог Ирина Юзуп.

Эксперт отметила, что медики не могут игнорировать дефицит микроэлементов и витаминов. Тот же витамин D, от которого страдают все россияне, довольно редко можно встретить в наших широтах в избытке. Потому и железодефицитная анемия в российских краях встречается не так уж нечасто.

Однако, указывает Юзуп, перед приемом определенной группы витаминов нужно обязательно сдать анализы. В противном случае можно заработать себе опасные проблемы со здоровьем.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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