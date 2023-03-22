"Хватит позориться": затравленную Стриженову погнали из "Время покажет"

Чем не устроила аудиторию ведущая, до сих пор загадка

За плечами Екатерины Стриженовой не только десятки ролей в кино, но и богатый опыт в телевидении – ей довелось снискать популярность из-за роли ведущей в "Добром утре". А вот переход звезды в общественно-политическую тематику благосклонно восприняли не все поклонники.

Екатерина вела и программу "Они и мы" с Александром Гордоном. Звезда решила не останавливаться на достигнутом – после этого теледива попробовала себя в шоу "Время покажет". Тут начали говорить, что Стриженова выпадает из формата передачи – якобы уровень знаний в политике не тот, да и внешний вид привычен больше для передач более широкого профиля.

Однако, руководство Первого канала отказывается увольнять актрису, поясняя, что в ее присутствии на экране есть причины. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян утверждал, что Екатерина прекрасно уравновешивает бешеный лысый дуэт – Артема Шейнина и Анатолия Кузичева. Показывает, что существует грань, за которую нельзя переступать – особенно в случае с Шейниным. К двум последним, уверен эксперт, у зрителей как раз должно быть во стократ больше вопросов, чем к Стриженовой, которая всегда является примером адекватности и рассудительности.

"Их манера поведения не вызывает вопросов у них? Или зрителям нравится, когда ведущие матерятся и грубо себя ведут в эфире? Мы пришли к стилю дворовой шпаны, а единственную ведущую, которая в кадре им противопоставляет другой стиль, пытаются выгнать с телеэкрана", – выразил негодование Манукян.





