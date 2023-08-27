"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными

"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными
Екатерина Стриженова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
В жизни знаменитости произошли серьезные перемены

Радостными событиями поделилась знаменитая российская телеведущая Екатерина Стриженова. Любимица публики разместила в социальных сетях яркий кадр, на котором позирует с двумя младенцами на руках. Телеведущую активно поздравляют с пополнением в звездном семействе.

Такую радость Екатерине преподнесла ее старшая дочь Анастасия. Звездная наследница снова стала мамой. При этом девушка огорошила семейство двойной дозой счастья: Анастасия родила сразу двух крепеньких мальчишек.

Стриженова не скрывает от публики своего восхищения и восторга. В социальных сетях она поздравила любимую дочку.

"Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие", – с чувством написала знаменитая телеведущая.



Таким образом, 55-летняя знаменитость снова стала бабушкой. Интернет-пользователи наперебой поздравляют Екатерину с радостным событием. Преданные поклонники очень рады, что в жизни Екатерины появились два новых смысла. Фотографии очаровательных новорожденых умилили публику.

К слову, в прошлом месяце узнавшую опасный диагноз Стриженову положили под капельницу.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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