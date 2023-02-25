Стриженова резко высказалась о россиянах

Знаменитость раскритиковала тех, кто выступает на другой стороне

Актриса Екатерина Стриженова не скрывает своей политической позиции – звезда признается, что поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине. Она много думает о происходящем, и не всегда может найти ответы на некоторые вопросы.

В своем Telegram Стриженова написала, что задумалась о том, что все же стало последней каплей для российского руководства, после чего была начата подготовка к СВО. Она очень много переживает и чувствует, надеясь, что когда-нибудь получит больше ответов о случившемся в стране.

При этом она продолжает жить в существующих условиях, занимая определенную политическую позицию. Люди с противоположными взглядами ей не близки.

"Не понимаю россиян, которые поддерживают курс на уничтожение России", – заявила она.

В качестве дополнения она прикрепила к публикации видео с выступлением Людмилы Гурченко.

В комментариях мнения людей о высказывании Стриженовой разделились. Одни заявили, что телеведущая сделала позорное высказывание и дополнительно привлекла к этому именитую актрису, которая по своему происхождению – харьковчанка. Другие, напротив, знаменитость поддержали.

"Слава Богу, большинство разделяет Вашу позицию и мы едины", "Екатерина бесконечная любовь к вам и уважение",

– написали люди.