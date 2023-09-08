Улетевший из России Поперечный отказался видеться с родственниками

Улетевший из России Поперечный отказался видеться с родственниками
Фото: t.me/popcakenews
Пока что связь с родней не слишком волнует комика

Улетевший из России стендапер Данила Поперечный признался, что не слишком горит желанием видеть родственников, оставшихся дома. Комику постоянно все портит бабушка – а потому он не желает к ней возвращаться.

Данила уточнил, что та постоянно портит его "видеокружки". Пока что связь с родственниками даже не входит в круг проблем мигрировавшего артиста. Однако в будущем Данила все-таки опасается, что общение с родными, оставленными в России, будет сведено совсем на нет. А поэтому надеется однажды вернуться в родную страну – но если "придется".

Отдельно Поперечный упомянул коллег по цеху, которых уже признали иностранными агентами. Неизвестно, насколько ревностно комик относится к такому сомнительному достижению. Тем не менее, Данила посетовал, что его тоже могли бы не делать исключением.

"У всех крутых мальчиков уже есть!"  – сокрушается комик.

А до этого супруга Данилы Полина Чистякова рассказала, что решила вместе с мужем обзавестись жильем в Штатах – пара подумывает над американской ипотеки. Арендовать в Калифорнии жилье невероятно дорого, а потому пришло время найти основательную крышу над головой.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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