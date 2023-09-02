Галкин* официально заявил о возвращении домой

Галкин* официально заявил о возвращении домой
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опальный юморист поделился переменами в жизни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

После того, как звездная чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина* перебралась за границу, внимание публики к артистам резко увеличилось. Теперь фанаты отслеживают каждый шаг звездного семейства. Недавно бывший любимый комик россиян, а ныне иноагент Максим Галкин* заявил о возвращении домой.

Такой информацией с интернет-публикой артист поделился в социальных сетях. Как известно, именно Максим взял на себя ответственность за обеспечение безбедного существования звездного семейства. Юморист из кожи вон лезет для того, чтобы его любимая родня ни в чем себе не отказывала. В России комика-русофоба уже никто не ждет, так что ему приходится колесить по европейским и другим странам, чтобы заработать на жизнь.

Теперь Максим решил взять небольшую паузу в гастрольной детельности и вернулся домой. Любопытно, что домом россиянин отныне называет Израиль. Юморист воссоединился с семьей и поделился этой информацией с фанатами. В социальных сетях он разместил публикацию с подросшим за лето сыном Гарри.

 "У нас созрел виноград. Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой и собираем", – написал лицедей.

К слову, ранее Галкин* резко ответил припечатавшему его к стенке звездному критику Сергею Соседову. Юмориста раздражает, что многие знаменитости злорадствуют по поводу его провалов.

*признан иностранным агентом в России

 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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