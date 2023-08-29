"Это все еще мой дом": сбежавший в США Поперечный затосковал по России

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ГОРДЕЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГОРДЕЕВОЙ
Улетевший из России Данила Поперечный, который с давних пор злостно шутит о политических событиях, где затрагивает специальную операцию, признался в интервью Катерине Гордеевой*, что мечтает о возвращении домой.
Правда, у стендапера есть одна существенная проблема: боевые действия от этого не прекратятся, а власти, которые так не устраивают Данилу, останутся на своем месте. Такая Россия стендаперу вовсе не нужна – более того, он не может назвать ее своей Родиной.
"Я хочу возвращаться в Россию периодически. Заземляться, понимать. Чтобы я тоже не был тем отлетевшим типом, который уехал и свою шарманку крутит, а там давно все по другому. Это все еще мой дом", – высказался Поперечный.
Напомним, несколько месяцев назад Поперечный переехал жить в Штаты. И, как уверяет сам, за такой срок успел освоиться в новой стране – благо, помог опыт мигрантской жизни в Польше. А вот супруге Данилы Полине Чистяковой освоиться за пределами родной страны оказалось не в пример труднее – с языками имеются ощутимые проблемы.
Впрочем, ранее Данила жаловался на проблемы с организацией туров в Америке.
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