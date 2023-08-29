"Это все еще мой дом": сбежавший в США Поперечный затосковал по России

"Это все еще мой дом": сбежавший в США Поперечный затосковал по России
Фото: t.me/popcakenews
Комик не скрывает, что тоскует по родным местам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ГОРДЕЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГОРДЕЕВОЙ

Улетевший из России Данила Поперечный, который с давних пор злостно шутит о политических событиях, где затрагивает специальную операцию, признался в интервью Катерине Гордеевой*, что мечтает о возвращении домой. 

Правда, у стендапера есть одна существенная проблема: боевые действия от этого не прекратятся, а власти, которые так не устраивают Данилу, останутся на своем месте. Такая Россия стендаперу вовсе не нужна – более того, он не может назвать ее своей Родиной.

"Я хочу возвращаться в Россию периодически. Заземляться, понимать. Чтобы я тоже не был тем отлетевшим типом, который уехал и свою шарманку крутит, а там давно все по другому. Это все еще мой дом", – высказался Поперечный.

Напомним, несколько месяцев назад Поперечный переехал жить в Штаты. И, как уверяет сам, за такой срок успел освоиться в новой стране – благо, помог опыт мигрантской жизни в Польше. А вот супруге Данилы Полине Чистяковой освоиться за пределами родной страны оказалось не в пример труднее – с языками имеются ощутимые проблемы.

Впрочем, ранее Данила жаловался на проблемы с организацией туров в Америке.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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