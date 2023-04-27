Известного российского комика заткнули в Узбекистане за слова о россиянах

Юмористу не дали пошутить

Популярный российский стендап-комик Данила Поперечный, который уехал из страны после начала спецоперации на Украине, а чуть позже вернулся, выступил с концертом в Узбекистане. Однако, по его словам, во время представления его постоянно затыкали, когда он пытался сказать какую-то шутку о России или россиянах.

Юморист утверждает, что как только на концерте пытался произнести что-то на политическую тему, его микрофон внезапно выключался. В результате вместо цельного выступления получился "какой-то огрызок". Он невероятно недоволен тем, что в Ташкенте ему испортили представление и не дали говорить.

Поперечный после возвращения в Россию решил позже поехать в тур по Европе. Всю выручку с концертов он пообещал отдать украинцам.