Алла Пугачева пожаловалась на жизнь в эмигрантском клипе "Давай жить"

Фото: АГН Москва
Певица спела о своих скитаниях и жизни после отъезда из России

76-летняя Алла Пугачева выпустила песню "Давай просто жить", где поведала о своих скитаниях, переживаниях и беде, которая постоянно "стучала в дверь". Автором песни выступил композитор Алексей Малахов, сообщивший, что исполнительница поведала ему свою историю.

Саму историю Малахов пересказать не может. Однако, как утверждает, внутри него что-то "щелкнуло".

"Появился импульс. Мысль. Состояние", – пишет Малахов.

В песне певица жалуется на жизнь и говорит о том, как оказалась в неизвестности и на чужбине – "встречая насмешки и смех".

"Да где ж оно счастье, где оно счастье, где оно счастье? Не знаю..." – поет она в первом и единственном куплете.

Фото: соцсети

Кстати, Малахов – уроженец Николаева, пишут СМИ. Судя по открытой информации из соцсетей, композитор проживает в Барселоне. Его песни есть в репертуаре Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Дианы Гурцкаи и многих других артистов.

За годы жизни на Кипре певица уже выпустила несколько песен, которые не снискали популярности у слушателей в России. А Виталий Бородин заявлял, что творчество певицы нужно вовсе запретить, чтобы исключить для Пугачевой любую возможность монетизации в РФ.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
