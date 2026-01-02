Сергей Зверев рассказал, какую роль сыграла Алла Пугачева в его жизни

Сергей Зверев рассказал, какую роль сыграла Алла Пугачева в его жизни
Сергей Зверев. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Стилист откровенно поделился деталями отношений с артисткой

Звезда социальных сетей и светских вечеринок Сергей Зверев рассказал, какую роль бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева сыграла в его профессиональной судьбе. Стилист признался, что именно благодаря "Женщине, которая поет" он когда-то получил тот импульс, который позволил ему построить успешную карьеру в шоу-бизнесе.

Звезда отметил, что абсолютно не удивлен тем, что сбежавшая певица не сказала о нем ничего резкого в недавнем интервью. Он подчеркнул, что и сам никогда не позволял себе негативных высказываний на фоне резонансной эмиграции певицы. Свою благодарность он считает делом принципа: по словам шоумена, он многим обязан артистке и всегда будет это помнить.

Зверев также отметил, что знаменитость находится в отличном состоянии и выглядит вдохновляюще. Говоря о возможном возвращении певицы в Россию, стилист выразил уверенность, что этот момент неизбежен. Он убежден, что знаменитость однажды снова появится на родине.

В начале 2000-х стилист был личным парикмахером Пугачевой и занимался созданием ее сценических образов. Их отношения оставались дружескими и за пределами работы. В кулуарах даже обсуждали, что именно певица подтолкнула его попробовать себя в музыкальной сфере.

Источник: Московский комсомолец
