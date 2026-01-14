Виктор Сухоруков признался, что был "рабом" Аллы Пугачевой

Курс рубля
Алла Пугачева сегодня – вовсе не та певица, которой была прежде. Ныне это "пожилая, больная женщина", считает актер Виктор Сухоруков. В эфире Радио КП звезда "Брата" раскритиковал исполнительницу, заявив, что та страдает от неудовлетворенности.
Вокруг недавнего трехчасового интервью певицы до сих пор не стихает шум.
"Интервью домашнее, женское, меркантильное <...> Сегодня Алла Пугачева – это не та певица", – высказался народный артист.
Когда-то Сухоруков восхищался певицей. Та, кстати, обозвала его "рабом".
"Да, я был ее рабом. У меня и фотокарточка есть – в Кремле я с ней фотографировался", – высказался артист.
Артист не скрывает, что бывшая примадонна останется для него великой певицей – но из прошлой жизни. Сегодня Алла не может сравниться с прежней звездой, блиставшей на сцене.
Ранее певица выпустила новый клип, в котором пожаловалась на эмигрантские скитания.
