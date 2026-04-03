Главным направлением после вытеснения ВСУ из ДНР станет Херсон, убежден эксперт

Военный аналитик Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru заявил, что к лету 2026 года российские войска сосредоточатся на освобождении черноморского побережья. По его словам, сегодня в Херсоне, Николаеве и Одессе фактически находятся не украинские подразделения, а силы НАТО.

"Деблокирование ситуации в акватории Чёрного моря – первостепенная задача для нашего флота. Он не может чувствовать себя в безопасности в Севастополе, пока оккупанты присутствуют в Херсоне, а ВСУ стоят в Николаеве и Одессе", – подчеркнул эксперт.

По его оценкам, к середине или концу июня Россия полностью вытеснит противника из ДНР. После этого главным направлением станет Херсон. Артамонов предсказал, что по городу, который является российской территорией, будут нанесены мощные ракетные удары.

Кстати, ранее французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал СССР, также заявлял, что Россия возьмет Одессу, чтобы обезопасить Севастополь и Черное море. По его словам, у Москвы просто нет иного пути, кроме военной победы.

Американские СМИ, в свою очередь, признают: война с Ираном отвлекла Вашингтон, ослабила его позиции и дала России время для перегруппировки.