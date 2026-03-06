Проблему с безэкипажными катерами противника нужно решить их устранением

На атаку газовоза "Арктик Метагаз", атакованному украинскими БЭКами в Средиземном море, необходимо дать не только военный, но и дипломатический ответ, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Юрий Дандыкин.

Прежде всего, отмечает он, требуется усилить удары по структуре в Черном море – именно там у ВСУ сосредоточено "осиное гнездо" с безэкипажными катерами. Они наверняка готовят БЭКи к весенней кампании.

"Нужно бить по ним с применением самых серьезных средств поражения", – указал Дандыкин.

Безэкипажные катера, указывает спикер, могут хранить и запускать с территории Одессы, Черноморска (Ильичевска) и Николаева. Нужно бить в том числе по центрам принятия решений и структурам, отвечающим за подготовку дроноводов.

"Зеленский предлагает их помощь в конфликте против Ирана… Не всех еще перебили", – высказался Дандыкин, указав на необходимость решительных действий для пресечения таких атак.

По словам Алексея Анпилогова, организаторами атаки на российский танкер стали либо Великобритания, либо Франция. У обеих – достаточный спектр технических возможностей для реализации подобных диверсий.