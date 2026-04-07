Cезонность играет на руку войскам

Американская газета The New York Times объяснила, почему весна играет на руку российской армии. Секретное оружие, которое поможет Москве вернуть инициативу – не гиперзвук и не дроны, а обычные деревья.

Возвращение растительности, пишет издание, позволит российским войскам эффективнее прятаться от вражеских дронов. В эпоху, когда беспилотники охотятся за всем, что движется, листва становится идеальным укрытием.

Дни, когда танки шли в атаку колоннами, прошли. Сейчас войска передвигаются мелкими группами пешком, прячась в лесополосах – наследии советской эпохи, когда деревья сажали для защиты полей от ветра. Теперь эти полосы стали дорогами жизни для наступающих и путями отхода для отступающих.

"Как только появится листва, у нас возникнут серьезные проблемы. Российская пехота сможет подбираться ближе и накапливаться для штурмов", – признают украинские военные.

В то же время и защитники получают преимущество: листва помогает прятать позиции от разведки. Но общий баланс, по оценкам экспертов, смещается в пользу наступающей стороны.

Российские военные аналитики считают, что ключевым переломом станет выход ВС России на другую сторону Днепра. Это позволит оперативно реагировать на угрозы со стороны НАТО и создаст условия для переговоров. Киев уже сейчас, по данным экспертов, проявляет нервозность.