Здесь неоднократно фиксировали присутствие наемников и бронетехнику альянса

Минувшей ночью российские силы нанесли массированный удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. Этот населенный пункт находится в опасной близости от российских границ – всего в 20 километрах от Белгородской области. По военным меркам это расстояние тяжелая техника преодолевает меньше чем за полчаса.

Через этот поселок проходили ключевые маршруты снабжения украинской группировки на купянском направлении. Кроме того, там неоднократно фиксировали присутствие иностранных наемников и бронетехнику, поставляемую странами НАТО. Фактически Великий Бурлук превратился в крупный логистический хаб для подготовки атак по приграничным российским территориям.

Военный аналитик Евгений Михайлов в разговоре с aif.ru высказал мнение, что Киев готовил либо массированный прорыв, либо масштабную диверсию. По его словам, украинское командование могло попытаться повторить сценарий вторжения в Курскую область, чтобы отвлечь основные силы российских войск. Скорее всего, группа диверсантов на технике НАТО планировала рейд на Белгородчину с захватом пленных и последующим отходом.

Точность удара, по словам эксперта, обеспечила хорошо скоординированная работа российской разведки. Удар был нанесен именно в тот момент, когда на базе скопилось максимальное количество живой силы и техники.

Это не первый случай уничтожения натовской техники у российских границ. Ранее дроны "Герань" атаковали два иностранных сухогруза в портах Одесской области. Первое судно перевозило бронированные машины и самоходные артиллерийские установки, второе – партию беспилотников зарубежного производства. Оба корабля получили тяжелые повреждения, а часть груза так и не дошла до передовой.