Карина Кросс вышла замуж

Звезда наконец-то обрела личное счастье

Звезда социальных сетей Карина Кросс неожиданно для многих официально стала супругой хоккеиста Марка Рудаковского. Любопытно, что молодой человек на 11 лет младше своей избранницы – ему 22 года, а Карине – 33.

Пара не стала устраивать шумное торжество: сначала они обвенчались в храме, а затем тихо зарегистрировали брак в ЗАГСе в кругу самых близких.

Свадьба получилась далекой от привычных шаблонов. Невеста отказалась от пышного платья и выбрала свободный спортивный белый костюм, а жених появился в темном образе. После регистрации новоиспеченный супруг поднял возлюбленную на руки – этот момент быстро разошелся по соцсетям.

Роман двух звезд развивался стремительно: осенью пару впервые заметили вместе, а уже в марте молодой человек сделал предложение любимой прямо на льду после матча. Для блогера это второй официальный брак. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

