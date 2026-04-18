Оксана Самойлова призналась, что не сожалеет о разводе

Девушка долго шла к трудному решению

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова открыто рассказала подписчикам о своей жизни после расставания с Джиганом и подчеркнула, что назад не оглядывается. Она объявила, что не жалеет о сложном решении и воспринимает этот этап как начало новой главы.

Знаменитость рассказала, что сейчас учится жить заново, привыкает к другой реальности и старается по-новому выстраивать свой быт. При этом дива уверена, что в будущем у нее все сложится даже лучше, чем раньше.

Блогер объявила, что после 17 лет отношений и рождения четверых детей она хоть и осталась одна, но не сломалась. Наоборот, звезда постепенно осваивается в новом статусе и пытается найти в нем свои плюсы.

Сейчас девушка путешествует по Эквадору и Колумбии. Она призналась, что иногда ей непросто – привычка делиться впечатлениями с близким человеком все еще дает о себе знать. Но, несмотря на это, модель подчеркивает, что не впала в уныние и уверенно смотрит в будущее.