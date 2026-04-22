Ткаченко назвал "языком принуждения" перекрытие казахстанской нефти для немцев

Берлин поплатился за антироссийскую политику, считает спикер

Россия остановит прокачку казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая. Об этом сообщили три источника Reuters, а позже информацию подтвердил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, Астана получила неофициальное уведомление об отсутствии технической возможности для транспортировки топлива.

В 2025 году Казахстан поставил в ФРГ по этому маршруту 2,1 миллиона тонн нефти. Полная остановка ударит по немецкому НПЗ в Шведте, который обеспечивает топливом 90 процентов автомобилей в Берлине и Бранденбурге.

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с "Лентой.ру" назвал решение политическим. По его словам, Москва таким образом посылает сигнал Берлину за его антироссийскую политику, и российское руководство решило перейти к "языку принуждения" в качестве ответного диалога.

Вице-премьер Александр Новак пояснил, что нефть перенаправят на другие логистические направления. По словам чиновника, с 1 мая поставки нефти из Казахстана, которая ранее направлялась по "Дружбе", будут перенаправлены на свободные направления по техническим причинам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об остановке транзита.