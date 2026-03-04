Шаляпин рассказал, какой могла быть покаянная речь Пугачевой

Певец прокомментировал поведение беглой экс-примадонны отечественной эстрады

Прохор Шаляпин резко высказался об Алле Пугачевой и ее влиянии на российский шоу-бизнес. В интервью артист не стал спорить с тем, что бывшая примадонна – безусловно талантливый человек, однако именно из-за нее за кулисами эстрады долгие годы существовала жесткая система влияния, из-за которой многие исполнители не могли пробиться на сцену.

Певец утверждает, что Пугачева и ее окружение опасались потерять популярность и потому старались устранять потенциальных конкурентов. Он заявил, что в кулуарных звездных разговорах постоянно звучали требования убрать одних артистов и не допускать других к совместным выступлениям – из-за всего этого многим представителям шоу-бизнеса была серьезно подпорчена карьера.

Особенно певца удивило решение "Женщины, которая поет" покинуть Россию и критиковать страну во время тяжелого конфликта. Он предположил, что певица вместе с супругом решила сделать ставку на ненавистников России, но просчиталась.

При этом Шаляпин уверен: у Пугачевой все еще есть шанс вернуть расположение публики. По его мнению, многие россияне могли бы простить артистку, если бы она публично признала, что ошиблась. Он даже озвучил ее возможную покаянную речь, которая могла бы вернуть ей любовь зрителей:

"Ребята, простите, вот, повело меня не в ту сторону, я не поддержала большинство россиян. Извините, я заблудилась…". Я считаю, что, может быть, страна бы к ней оттаяла".

К слову, ранее стало известно, что Пугачева может переехать в Болгарию.