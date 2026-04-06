Британцы продолжают нагнетать ситуацию

Обстановка вокруг морских перевозок продолжает накаляться. Британцы вводят новые антироссийские ограничения, и Москва уже объявила, что готова отвечать на агрессию самыми разнообразными способами.

Посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что наша страна рассматривает возможность применения так называемых асимметричных мер. Речь идет о весьма широком наборе инструментов – от правовых до политических, которые могут использоваться для защиты интересов России и сохранения свободы судоходства.

Он подчеркнул, что подобные шаги необязательно будут реализованы непосредственно у британских берегов. Россия может действовать шире и искать решения в любых регионах, где это окажется более эффективно.

Поводом для такого заявления стали недавние решения британцев. Лондонская администрация объявила, что их военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкционными ограничениями, если они проходят через территориальные воды страны.

Кроме того, британцы собираются ужесточить рестрикции и фактически закрыть свои воды, включая Ла-Манш, для судов, которые, по их версии, связаны с перевозкой российских энергоресурсов.

В Москве такие меры воспринимают как прямое давление и сигнал к ответным действиям. При этом подчеркивается, что ответ может быть весьма ощутимым для недружественных сил.

К слову, недавно стало известно, что базу НАТО с британцами накрыли ударом под Одессой.