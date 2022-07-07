А потом сразу же покинула шоу

Популярная российская актриса Александра Бортич решила сходить в гости к одному известному юмористу, бывшему резиденту "Камеди" Богдану Лисовскому, который решил отойти от привычных рамок и шокировать гостью.

Экс-участник КВН начал устраивать допрос, до которого бы не додумался самый коварный полицейский из американских боевиков: с провокациями и острыми шутками, которые та не оценила по достоинству. Вечно смешливая актриса сначала обиделась, а потом стала пунцовой.

"А ты знаешь, почему я сам стараюсь сдерживаться и ни слова не говорю про твой комбинезон? У тебя вещи похуже будут. Я стараюсь себя вести себя, потому что являюсь профессионалом", – заявил интервьер.

Саша сначала потребовала позвонить ее агенту, заявив, что программа выходит за утвержденные рамки, а затем не удержалась и дала Лисевскому пощечину – после этого ушла.