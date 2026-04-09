Пресняков вышел из убыточного бизнеса с отцом Красновой, потеряв 2 млн рублей

Никита Пресняков. Фото: АГН Москва
Итоги компании оказались плачевными

Никита Пресняков решил вовремя покинуть тонущий корабль. Как выяснил "Звездач", музыкант вышел из состава учредителей ООО ТД "Нико Спорт" – фирмы, занимавшейся агентской и оптовой торговлей. Итоги 2024 года оказались плачевными: компания ушла в минус на 2 миллиона рублей.

Параллельно в 2025 году всплыл иск на ту же сумму, где среди третьих лиц фигурировали и ООО ТД "Нико Спорт", и сам Пресняков. Суд в итоге вернул заявление без рассмотрения. Но выглядит это так, будто наследник Примадонны решил выйти из игры до того, как грянул гром, говорится в материале.

Никита открыл этот бизнес с бывшим тестем Романом Красновым, вдохновившись уличными тренажерами в Нью-Йорке. Краснов, отец его экс-супруги Алены, тогда нахваливал зятя. Но предприятие оказалось убыточным.

В феврале Никита летал к бабушке на Кипр – якобы за советом. После этого он экстренно вышел из бизнеса. Долги бывшего тестя впечатляют: одно из его ООО задолжало более 38 миллионов рублей.

Источник: "Звездач"
В Киеве закатили истерику после предложения Зеленского о перемирии с Москвой

Инициатива бывшего комика не всем пришлась по душе

"Мы готовы зеркально ответить": Зеленский запросил прекращение огня у Москвы

Киев вдохновился перемирием на Ближнем Востоке

