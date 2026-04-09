Пугачева выставила на продажу квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей

Показы проведут в закрытом формате - объявлений о продаже не будет

Алла Пугачева, которая 15 апреля отметит на Кипре 77-летие, решила избавиться от последней столичной недвижимости. Речь идет о пятикомнатных апартаментах площадью 303 "квадрата" около Арбата.

По данным KP.RU, объявление в открытый доступ выставлять не будут. Показы организуют закрытые – "для своих". Квартиру продают с дизайнерским ремонтом и итальянской мебелью, так что будущих покупателей просят воздержаться от фотосъемки.

Сколько именно хочет получить бывшая Примадонна, не уточняется. Но аналогичные лоты в этом же элитном доме на Арбате стоят около полумиллиарда рублей.

Интересно, что на том же этаже находятся апартаменты Филиппа Киркорова – там уже второй год идет ремонт. Саму квартиру Пугачевой в 2004 году подарил бывший зять Руслан Байсаров. Изначально певица планировала завещать ее внуку Дени, но, видимо, планы поменялись.

Тем временем замок в Грязи, который принадлежит мужу певицы, тоже пустует и требует огромных расходов. Только на содержание уходит около миллиона рублей в месяц.

Финансовые трудности преследуют и внука Пугачевой – Никиту Преснякова. Ранее он заложил свою квартиру в Москве, а полученные деньги тратил на жизнь в США. Сейчас на недвижимости висит обременение, и совершить с ней какие-либо сделки музыкант не может.