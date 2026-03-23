Пугачева отправилась на вечеринку после отъезда Галкина*

Звезда продолжает жить яркой жизнью

Жизнь Аллы Пугачевой за последние годы сильно изменилась. После отъезда из России она вместе с семьей плотно обосновалась за границей, и сейчас живет на Кипре, где ведет более спокойный и закрытый образ жизни.

Основное время артистка проводит дома, занимается детьми и бытовыми делами. При этом ее супруг Максим Галкин* поддерживает совсем другой ритм – он постоянно находится в разъездах, гастролирует и путешествует, практически не задерживаясь на одном месте.

Поклонники обратили внимание, что в последнее время юморист заметно изменился и, по их мнению, стал вести себя так, будто старается дистанцироваться от семьи. На просторах интернет-пространства он позиционирует себя в образе свободного человека, активно общается с подписчиками и привлекает внимание поклонниц.

На фоне слухов вокруг их отношений у фанатов появляется все больше вопросов. Сейчас звезды опять расстались – Максим снова уехал на гастроли. Впрочем, сама Пугачева тоже старается развлекаться. Недавно она появилась на празднике у подруги в одном из ресторанов Лимассола и явно была в приподнятом настроении.

На опубликованных кадрах артистка предстала в черно-белом образе с беретом и тростью. В Сети обратили внимание на изменения во внешности звезды: одни осыпали ее комплиментами, другие отметили, что из-за тотальной обработки снимков и бесконечных хирургических вмешательств узнать ее практически невозможно.

К слову, недавно Галкин* удивил поклонниц провокационным и пикантным фото.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации