Дзюник: Пугачева завела роман с Галкиным*, когда Киркоров оплачивал ее жизнь

Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Бывшая примадонна долгое время не работала, а полученные на редких заказниках деньги оставляла себе

Алла Пугачева долгие годы жила на средства Филиппа Киркорова, уверяет экс-директор поп-короля Леонид Дзюник. В беседе с "Абзацем" он заявил, что финансовая помощь мужа не ограничивалась бизнесом и азартными играми – на средства Киркорова записывались и совместные песни Примадонны с Максимом Галкиным*.

Долгие годы, говорит продюсер, экс-примадонна не работала. А заработанное на единичных заказниках оставляла исключительно себе. Ее жизнь и "игру в казино" оплачивал Филипп.

"Она уже тогда крутила шашни с Галкиным* и на деньги Филиппа Киркорова записывала с Максимом песни", – рассказал Дзюник.

Пугачева и Галкин* познакомились в 2001 году на "Славянском базаре". Вскоре они записали хит "Будь или не будь", который тут же породил слухи о романе. При этом официально певица оставалась женой Киркорова до 2005 года, но публично уже появлялась с молодым фаворитом.

Спустя годы пара узаконила отношения, а после начала СВО Пугачева уехала с мужем за границу, поддержав его в статусе иноагента.

Кстати, Галкин* сейчас активно меняет имидж. Продюсер Павел Рудченко предполагает, что таким образом он готовится зарабатывать на психологических тренингах и курсах – сейчас это модное направление среди публичных личностей.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
