Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о ее возвращении в Россию

Лететь назад бывшая примадонна не планирует

В медиа появилась информация, что Алла Пугачева якобы собирается посетить Россию, чтобы отметить свой день рождения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности. Об этом заявила концертный директор артистки Елена Чупракова в разговоре с "Фонтанкой".

Она кратко и без лишних комментариев опровергла подобные домыслы, назвав их ложными.

Напомним, 15 апреля примадонне исполнится 77 лет. С 2022 года звезда вместе с родными живет за границей – сначала в Израиле, потом на Кипре. В последний раз она была на родине в мае 2023 года – тогда она приезжала проститься с Валентином Юдашкиным.

Сейчас супруг певицы отправился в турне по США вместе с детьми. Сама Пугачева, судя по всему, осталась на Кипре – накануне она выкладывала кадры с празднования Пасхи.

За день до этого продюсер Сергей Дворцов в интервью "Общественной службе новостей" заявил, что певица к 15 апреля уже будет находиться в Подмосковье. По его словам, ей предстоит не только отметить день рождения, но и заняться вопросами недвижимости и концертной деятельности. Он уверял, что располагает сведениями из надежных источников.