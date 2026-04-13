Дворцов назвал точную дату возвращения Пугачевой в Москву

Алла Пугачева. Кадр: соцсети
Бывшая примадонна давно не была на родине

В прессе появилась любопытная информация о том, что Алла Пугачева может вновь приехать в Россию уже в ближайшие дни. Речь идет не о мимолетном визите – повод, по некоторым данным, весьма значимый: празднование дня рождения.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с журналистами сообщил, что возвращение певицы может состояться уже в этом месяце. 15 апреля престарелая дива отпразднует свой 77-й день рождения. Эксперт по звездной тусовке уверяет, что предстоящая поездка связана не только с праздником, но и с рядом других дел, которые требуют личного присутствия "Женщины, которая поет".

Дворцов утверждает, что, по имеющейся у него информации, Алла Борисовна планирует находиться в Московском регионе к 15 апреля, чтобы отметить праздник и одновременно заняться вопросами, связанными с недвижимостью и концертной деятельностью. При этом он подчеркнул, что такие любопытные сведения получены из самых достоверных источников.

Напомним, визиты бывшей примадонны в Россию стали крайне редкими. В последний раз она приезжала в страну в мае 2023 года – тогда причиной стало прощание с Валентином Юдашкиным.

К слову, ранее песни знаменитости призвали отдать другой певице.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

Трамп приближает апокалипсис: блокада Ормузского пролива грозит ядерной войной

Ради нефтяной блокады Пекина американский президент готов пойти на безумный шаг

"Может быть катастрофа": Буданов* сделал тревожное заявление о будущем Украины

Глава офиса Зеленского туманно высказался о мрачных перспективах для Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей