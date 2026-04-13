Дворцов назвал точную дату возвращения Пугачевой в Москву

Бывшая примадонна давно не была на родине

В прессе появилась любопытная информация о том, что Алла Пугачева может вновь приехать в Россию уже в ближайшие дни. Речь идет не о мимолетном визите – повод, по некоторым данным, весьма значимый: празднование дня рождения.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с журналистами сообщил, что возвращение певицы может состояться уже в этом месяце. 15 апреля престарелая дива отпразднует свой 77-й день рождения. Эксперт по звездной тусовке уверяет, что предстоящая поездка связана не только с праздником, но и с рядом других дел, которые требуют личного присутствия "Женщины, которая поет".

Дворцов утверждает, что, по имеющейся у него информации, Алла Борисовна планирует находиться в Московском регионе к 15 апреля, чтобы отметить праздник и одновременно заняться вопросами, связанными с недвижимостью и концертной деятельностью. При этом он подчеркнул, что такие любопытные сведения получены из самых достоверных источников.

Напомним, визиты бывшей примадонны в Россию стали крайне редкими. В последний раз она приезжала в страну в мае 2023 года – тогда причиной стало прощание с Валентином Юдашкиным.

