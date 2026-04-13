Пугачева проигнорировала день рождения Ильи Резника: "Илья не ждал"

Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Певица оборвала все связи с поэтом-песенником, написавшим для нее не один хит

Алла Пугачева, давно живущая на Кипре, не поздравила с 88-летием легендарного поэта-песенника Илью Резника. Того самого, который вместе с Раймондом Паулсом написал для нее хиты "Маэстро", "Старинные часы" и многие другие.

Праздник Резник отметил скромно: сходил в храм, устроил трапезу для близких. Публично его поздравили Филипп Киркоров, Маша Распутина и Владимир Пресняков. А вот от экс-примадонны не было ни строчки в соцсетях. Супруга поэта Ирина коротко ответила: "Нет, поздравлений от Аллы Борисовны не было. И не надо. Илья не ждал". 

Конфликт между Пугачевой и Резником тянется не первый год. После отъезда из России певица оборвала отношения со многими, кто занял патриотическую позицию. Илья Резник – один из них. 

Еще в 2025 году поэт рассказывал, что Пугачева прислала ему оскорбительное смс, в котором назвала его "трусом и предателем". Сообщение Резник случайно увидел на телефоне жены. В нем беглянка также посоветовала ему "написать для себя молитву и доживать свою жизнь лицемерную, как удобненько". Поэт признался, что после этого окончательно прекратил общение. 

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
По теме

Боевики ВСУ устроили массовую казнь восставших под Харьковом

Головорезы проявили крайнюю жестокость

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

