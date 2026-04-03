Экс-жену Аршавина обязали выплатить 2 млн рублей за разгром квартиры

Андрей Аршавин. Фото: АГН Москва
Собственнику жилья, которое снимала Алиса, пришлось добиваться справедливости через суд

Алиса Казьмина, экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина, вновь оказалась в центре скандала. Несколько лет назад она устроила настоящий погром в арендованной квартире в Петербурге, а от возмещения ущерба отказалась. Собственнику жилья, предпринимателю Виталию С., пришлось добиваться справедливости через суд.

После четырех лет тяжб, апелляций и кассаций суд обязал Казьмину выплатить больше 2 миллионов рублей. Также с нее взыскали проценты за пользование чужими деньгами.

По данным "КП-Петербург", женщина сняла квартиру в 2022 году, пообещав платить 120 тысяч рублей в месяц. Однако уже через полтора месяца от жилья остались лишь ободранные стены и сломанная мебель. Владелец обнаружил масляные пятна и цветные потеки на стенах, полу, шторах и мебели. Пострадали кожаный диван, кресла, варочная панель, обои и даже чугунная ванна. Кроме того, из квартиры пропала мелкая бытовая техника.

Казьмина пыталась обжаловать решение, но безуспешно. Это не первый подобный инцидент: в 2021 году с нее уже требовали 2 миллиона рублей за незаконное проживание в доме экс-свекрови.

Кстати, сама Алиса Казьмина стала известна широкой публике после громкого развода с футболистом. Позже она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем – полностью лишилась носа. Лишь недавно петербургский пластический хирург смог восстановить его.

Источник: "КП-Петербург" ✓ Надежный источник

