Washington Post: США готовятся к масштабной войне с Ираном

Мир ждут новые потрясения

Белый дом ведет обширную подготовку к крупным боевым действиям в рамках американо-иранского конфликта, утверждает издание Washington Post со ссылкой на осведомленного политического деятеля из Штатов. По данным информатора, вашингтонская администрация наращивает военное присутствие в ближневосточном регионе и перебрасывает туда дополнительные силы, что явно свидетельствует о дальнейшем росте напряженности в этой точке мира.

Сообщается, что теперь американцы рассматривают вариант более масштабных боевых действий. Осведомитель заявил, что в регионе уже фиксируется заметное усиление воздушных групп. Отдельно подчеркивается, что обстановка заметно накалилась после сообщений о смерти американских вояк.

Ранее также появились данных, что США перебрасывают с европейских баз в ближневосточный регион дополнительные боевые самолеты и самолеты-заправщики, усиливая свое военное присутствие в этой части мира.

Недавно сообщалось, что в Иордании погибли двое американских солдат. Позже там же были обнаружены еще одни неопознанные останки. Кроме того, в Ираке расстался с жизнью американский вояка, который ранее получил ранение в результате атаки иранского дрона.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривавший завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако уже в ночь на 8 июля американцы вновь нанесли удары по иранским землям, объяснив свои действия ответом на шаги Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Недавно сообщалось, что иранским военным удалось уничтожить логово противника.