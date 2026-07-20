Шурыгина рассказала, что ей понравилось в СИЗО

Шурыгина рассказала, что ей понравилось в СИЗО
Диана Шурыгина. Кадр: канал ТНТ
Звезду социальных сетей обвинили в распространении неприличного контента

27-летняя Диана Шурыгина, задержанная по подозрению в распространении неприличного контента, неожиданно положительно отозвалась об условиях содержания в следственном изоляторе. Оказалось, девушка не испытывает проблем с питанием и даже предпочитает тюремную еду продуктам, которые ей передают знакомые.

Общественник Илья Высотский рассказал, что сейчас звезда социальных сетей находится в карантинной камере и не высказывает претензий к условиям содержания. Во время общения с членами спецкомиссии девушка сообщила, что друзья приносили ей передачи с продуктами, однако она практически не пользуется ими, поскольку ее полностью устраивает питание, которое предлагают в СИЗО.

Молодая дива отметила, что местное меню оказалось не только вкусным, но и достаточно сбалансированным. Она считает, что такой рацион помогает ей поддерживать хорошую физическую форму. В день посещения комиссии на обед у задержанной были перловая каша и тушеная рыба.

Кроме того, блогер уже успела освоиться с распорядком учреждения и начала проводить свободное время за чтением. Она уже прочла две книги из библиотеки следственного изолятора и теперь попросила подобрать ей литературу по психологии и саморазвитию, чтобы продолжить чтение во время пребывания под стражей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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