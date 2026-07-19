Жители России назвали книгу, прочтением которой гордятся

Литературное произведение актуально во все времена

Легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" подтвердил свой культовый статус, возглавив рейтинг произведений, прочтение которых вызывает особую гордость у жителей нашей страны. Исследование продемонстрировало, что эта история чаще других воспринимается читателями как литературная жемчужина, способная изменить взгляды на жизнь.

Эксперты поинтересовались мнениями более чем 700 пользователей из разных субъектов нашей страны. Участникам предложили назвать произведения, чтение которых они считают своим личным поводом для гордости.

Первое место уверенно занял легендарный роман. Следом расположились "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Война и мир" Льва Толстого, "Евгений Онегин" Александра Пушкина и "Анна Каренина" Льва Толстого.

Большинство участников опроса рассказали, что эти книги оказали на них сильное влияние. Читатели отметили, что невероятные истории героев заставили их иначе взглянуть на отношения между людьми, глубже понять историю и культуру разных эпох, расширить словарный запас, повысить уровень речи и пробудить искренний интерес к литературе.

Кроме того, респонденты заявили, что испытывают особую гордость после прочтения этих культовых произведений из-за их сложности, глубоких философских и нравственных вопросов, большого объема и высокого культурного значения. Для многих знакомство со сложными произведениями стало настоящим интеллектуальным испытанием, которое заметно повлияло на мировоззрение.