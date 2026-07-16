КСИР объявил об атаке на американских военных в Кувейте

КСИР разворошил гнездо американских военных на Ближнем Востоке
Картинка: сгенерировано ИИ
Сколько американцев погибло, пока неизвестно

Ирано-американский конфликт снова стремительно набирает обороты. Иранская армия объявила о новой масштабной атаке, заявив, что под удар попали американские вояки и ключевой объект противовоздушной обороны в Кувейте. Очередной обмен ударами заметно усиливает напряженность в регионе и повышает риск дальнейшей эскалации.

КСИР сообщил, что в ходе восьмой волны операции "Наср-2" был нанесен комбинированный удар по радиолокационной станции системы C-RAM, размещенной на кувейтской авиабазе. Кроме того, целью атаки стал район, где в большом количестве квартировались американские вояки.

При этом армия Кувейта ранее сообщила, что в ночь на четверг силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. Официальной информации о возможных последствиях заявленных ударов и причиненном ущербе пока не приводилось.

Новая атака произошла спустя несколько часов после того, как американские военные командиры объявили о начале очередной волны ударов по иранским землям. Вашингтон заявил, что под атакой оказались командные пункты, объекты ПВО, а также инфраструктура портового города Бендер-Аббас.

Очередной виток противостояния развивается на фоне решения вашингтонской администрации прекратить действовавшее с 8 июля перемирие. Американцы обвинили иранцев в якобы нападениях на коммерческие суда в Ормузском проливе, после чего боевые действия между сторонами вновь перешли в активную фазу.

Источник: Press TV ✓ Надежный источник
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