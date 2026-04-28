Politico перечислила 5 причин неготовности НАТО к войне с Россией

Politico: "иранский кошмар" обнажил неготовность НАТО к войне с Россией
Politico перечислила 5 причин, почему НАТО проиграет России из-за войны с Ираном. Европейские военные чиновники предупреждают, что Москва будет готова встретить агрессию альянса уже к 2029 году. Однако конфликт США и Израиля с Ираном, как пишет обозреватель Politico, обнажил критическую неготовность блока к большой войне. Издание перечисляет пять основных проблем.

Во-первых, это тотальная нехватка боеприпасов. США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot. У французов быстро закончились ракеты Aster и Mica. Европа просто не выдержит интенсивности боев.

Во-вторых, провал в воздухе. Иран продолжает наносить удары, несмотря на американскую авиацию. Это доказывает, что "забомбить страну в каменный век" с помощью обычных самолетов не получится.

Третий фактор – слабый флот. Британскому эсминцу потребовались недели, чтобы выйти в море, и он сразу сломался. Канада признала, что половина ее кораблей небоеспособна. Без флота НАТО не сможет охотиться за российскими подлодками и "Калибрами".

Четвертый фактор: раскол внутри альянса. Европа игнорирует требования Трампа, который называет НАТО "бумажным тигром". Экс-генсек Расмуссен призвал перестать льстить Вашингтону.

Наконец, роль Украины. Киев отправил своих экспертов по дронам помогать странам Персидского залива, фактически став "донором безопасности". В НАТО предлагают создать "пояс" ПВО у границ РФ, используя украинский опыт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что иранцы действуют по "вьетнамской тактике" (засады и быстрые удары), что помогло им уничтожить американский F-15. "Они вычисляют траекторию полета, наносят удар и тут же уходят, чтобы не быть уничтоженными", – отметил аналитик.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
