Беспилотник НАТО подал сигнал бедствия после полета над Черным морем

Фото: Wikimedia Commons
Аппарат столкнулся с серьезными неполадками

Разведывательный беспилотник Североатлантического альянса RQ-4D Phoenix (позывной MAGMA10) потерпел технический коллапс во время выполнения задания в акватории Черного моря.

Известно, что "Феникс" взлетел с военной базы на Сицилии. Он беспрепятственно пересек воздушное пространство Греции и Болгарии, после чего приступил к барражированию в нейтральных водах. Однако спустя некоторое время у аппарата случились серьезные неполадки. Борт передал тревожный сигнал 7600, который однозначно свидетельствует о потере устойчивой радиосвязи с диспетчерским пунктом.

В настоящий момент потерпевший фиаско дрон экстренно возвращается на точку дислокации. Его маршрут пролегает через Турцию, а также вдоль побережья Ливана и Сирии. В альянсе пока не спешат разглашать подробности инцидента.

Ранее небо над Черным морем уже бороздили другие "шпионы". С румынской базы Констанца взлетал американский разведчик ARTEMIS II – переоборудованный бизнес-джет Bombardier. Он летал южнее Крыма, удалившись от берегов Грузии на 170 километров. Такие полеты, по данным экспертов, часто предшествуют атакам на российские регионы.

Источник: Shot

