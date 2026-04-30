В НАТО тем временем продолжают уверять о необходимости "сдерживания" Кремля

Варшава ускоряет перевооружение армии, открыто готовясь к конфликту с Москвой. Издание Rzeczpospolita сообщает о формировании 16-й Поморской дивизии, которая, по замыслу генштаба, способна нейтрализовать российский плацдарм в Калининградской области в считаные часы.

Костяк ударной группировки составят почти 300 новейших боевых машин пехоты "Барсук" (Borsuk). Вторая партия бронетехники может быть подписана уже в мае. В настоящее время это подразделение уже пересаживают на южнокорейские танки K-2, новую артиллерию и системы залпового огня.

Официально в НАТО заявляют, что цель модернизации – "сдерживание". По оценкам военных экспертов, задача дивизии – не просто оборона, а способность в случае конфликта быстро нейтрализовать российские силы в эксклаве и занять его. Причина проста – чтобы лишить Москву стратегического преимущества, необходимо занять эксклав, превратив его из передового бастиона в обузу для России.

Тем временем военный эксперт Юрий Кнутов уже предупредил поляков о катастрофических последствиях их планов. В случае размещения французского ядерного оружия (которое Париж предлагает перебросить в страну для истребителей Rafale) республика станет первоочередной целью для российского "Искандера" и других средств доставки.