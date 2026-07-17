Известный артист Амарян рассказал о запретах для жены

Известный артист рассказал о запретах для жены
Фото: www.pxhere.com
В звездном семействе действуют строгие правила

Популярный комик Гурам Амарян откровенно рассказал, какие строгие правила действуют в его семье. Юморист подчеркнул, что одинаковые ограничения распространяются на обоих, а потому он не видит в таком устройстве жизни ничего несправедливого.

На одном из развлекательных шоу молодой человек рассказал, что после помолвки познакомился с компанией друзей своей жены Эки Мстоян, в которой есть и мужчины. Он отметил, что спокойно относится к этому кругу общения и не имеет претензий к их дружбе.

При этом комик подчеркнул, что считает неприемлемыми личные встречи супруги с мужчиной один на один. Он не может представить ситуацию, при которой жена отправилась бы вдвоем с другом в ресторан – такого в их семье никогда не будет.

Кроме того, строгий супруг рассказал, что не согласился бы на поездку любимой за границу вместе с подругами без него. Вместе с этим он добавил, что сам также не стал бы отправляться отдыхать за рубеж с друзьями, оставив жену дома. Комик подчеркнул, что эти правила являются общими и распространяются на обоих супругов.

Юморист также заявил, что его совершенно не беспокоит возможная критика со стороны окружающих. Он отметил, что не переживает из-за того, что кто-то может назвать его тираном или чрезмерно строгим мужем, поскольку считает семейные договоренности личным делом каждой пары.

К слову, ранее сбежавший из России юморист снова плюнул в бывшую родину.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский позволил себе хамский выпад в присутствии фон дер Ляйен

Бывший комик ни в чем себе не отказывает

Трамп избавился от Украины оригинальным способом

Хозяин вашингтонской администрации в своем репертуаре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей