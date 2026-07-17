Известный артист Амарян рассказал о запретах для жены

В звездном семействе действуют строгие правила

Популярный комик Гурам Амарян откровенно рассказал, какие строгие правила действуют в его семье. Юморист подчеркнул, что одинаковые ограничения распространяются на обоих, а потому он не видит в таком устройстве жизни ничего несправедливого.

На одном из развлекательных шоу молодой человек рассказал, что после помолвки познакомился с компанией друзей своей жены Эки Мстоян, в которой есть и мужчины. Он отметил, что спокойно относится к этому кругу общения и не имеет претензий к их дружбе.

При этом комик подчеркнул, что считает неприемлемыми личные встречи супруги с мужчиной один на один. Он не может представить ситуацию, при которой жена отправилась бы вдвоем с другом в ресторан – такого в их семье никогда не будет.

Кроме того, строгий супруг рассказал, что не согласился бы на поездку любимой за границу вместе с подругами без него. Вместе с этим он добавил, что сам также не стал бы отправляться отдыхать за рубеж с друзьями, оставив жену дома. Комик подчеркнул, что эти правила являются общими и распространяются на обоих супругов.

Юморист также заявил, что его совершенно не беспокоит возможная критика со стороны окружающих. Он отметил, что не переживает из-за того, что кто-то может назвать его тираном или чрезмерно строгим мужем, поскольку считает семейные договоренности личным делом каждой пары.

К слову, ранее сбежавший из России юморист снова плюнул в бывшую родину.