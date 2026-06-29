Клава Кока тайком пробралась на чужую свадьбу

Жених и невеста потеряли дар речи

Настоящий сюрприз устроила Клава Кока одной молодой паре, неожиданно появившись на их свадьбе. Артистка решила исполнить мечту жениха и невесты после того, как узнала, что для своего первого танца они выбрали ее песню "Как я люблю тебя".

Все началось с сообщения невесты в соцсетях. Узнав о музыкальном выборе пары, знаменитость вместе с командой решила тайно попасть на праздник, чтобы лично исполнить композицию. Перед выходом все заметно волновались. На разведку на площадку даже отправили звукорежиссера в парике, чтобы никто раньше времени не догадался о сюрпризе. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Когда звезда появилась перед молодоженами, невеста не смогла сдержать слез. Певица исполнила песню, под которую пара кружилась в своем первом свадебном танце. Кумир миллионов рассказала, очень рада тому, что ее композиции становятся частью таких важных моментов в жизни поклонников.

К слову, ранее стало известно, что сама готова создать семью.