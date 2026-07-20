Цыганов признался, что хочет уйти в режиссуру

У знаменитости есть главная творческая мечта

Евгений Цыганов задумался о новом этапе карьеры и объявил, что мечтает попробовать себя в режиссуре. Однако актер понимает, что для реализации собственного фильма ему придется практически полностью отказаться от нынешнего насыщенного графика, который уже расписан на многие месяцы вперед.

Актер отметил, что сегодня одновременно работает сразу в нескольких творческих направлениях. Он продолжает играть в "Мастерской Петра Фоменко", выступает с музыкальным коллективом, участвует в театральных постановках и регулярно снимается в кино. Звезда сам порой удивляется тому, как ему удается совмещать столь плотный график, однако пока он не готов отказываться ни от одного из своих проектов.

В беседе с женским журналом "Клео.ру" знаменитость также рассказал, что его театральное расписание уже сформировано примерно на год вперед. Он продолжает сотрудничать с Домом музыки и филармонией, а также исполняет главную роль в спектакле "Я – Сергей Образцов", который идет в Театре кукол.

Несмотря на постоянную занятость, актер частенько задумывается о работе по другую сторону камеры. Он рассказал, что надеется однажды снять собственный фильм в качестве режиссера, однако понимает, что для этого придется полностью сосредоточиться на новом проекте, а оставлять все нынешние дела ему пока очень жаль.

Ранее звезде пришлось ответить на критику по поводу новой интерпретации "Мастера и Маргариты".