Цыганов емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам

Цыганов емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист не стал хранить молчание по поводу скандала

Премьера новой экранизации "Мастера и Маргариты" стала громким событием января. В первую очередь, из-за взглядов людей, принимавших участие в создании картины, а во-вторую, из-за критики недовольных зрителей. В итоге основное общественное недовольство свалилось на исполнителя главной роли Евгения Цыганова.

Сперва ему припомнили скандальные слова об Украине, а после в соцсетях стали писать об ужасном результате его трудов. Некоторым людям настолько не понравился фильм, что они стали забрасывать Цыганова возмущенными замечаниями.

Фото: соцсети

Комментаторы стали устраивать на его странице ожесточенные баталии, разбираясь, что именно хотел сказать и передать Булгаков своим произведением. И в итоге конструктивные споры стали перерастать в личные оскорбления. Вскоре и сам артист обратил внимание на то, что происходит на его странице. Но Цыганов не стал принимать участие в перепалке, а емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам.

Актер опубликовал стоп-кадр из фильма "Собачье сердце", где профессор Преображенский задумчиво сидит за столом.

"Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были...", – сделал он отсылку к "Слово пацана".

Фото: соцсети

Источник: соцсети
По теме

МВД взялось за SHAMAN: началась масштабная проверка

Действия звезды вызвали негодование у активиста

"Стерва": продюсер высказался о хамском поведении Гагариной на "Голосе"

Музыкальный критик уверен, что всему можно найти причину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей