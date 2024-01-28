Оскандалившийся Виторган лишился работы

Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера

Максим Виторган мог сниматься в недавно вышедшей на экран третьей экранизации бессмертного произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Однако внезапно актера сняли с роли.

В своих социальных сетях актер написал, что его уже утвердили на одного из персонажей. Но в какой-то момент ему позвонил режиссер Михаил Локшин и повинился, что он плохо понимает происходящее, но снимать знаменитость ему не разрешили.

В итоге о скандалившийся Виторган лишился работы но, судя по постам в его соцсетях, не особо переживает на эту тему. Он даже поздравил команду фильма и назвал его лучшим из когда-либо снятых по великой книге. Указал актер и на недостатки – по его мнению, последняя часть фильма и финал провалены и не дотягивают до первых трех четвертей. Однако, считает Виторган, это неудивительно.

"Не забывайте, с каким произведением мы имеем дело. Оно отчаянно сопротивляется всем, кто пытается перенести его на сцены и экраны".

Виторган похвалил исполнителей роли Мастера (Евгений Цыганов) и Маргариты (Юлия Снигирь), восхитился работой Августа Диля, сыгравшего Мессира Воланда.

Не исключено, что столь резкие изменения произошли благодаря резкой политической позиции актера. Последнее время имя Максима Виторгана вызывает ассоциации не с фильмами, в которых он играл, а со скандалами, политическими заявлениями и критикой спецоперации.

Ранее мы писали, что скандалист Виторган в очередной раз уехал из России.

