Виторган оправдался за мошенничество с деньгами

Виторган оправдался за мошенничество с деньгами
Максим Виторган. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер сделал заявление

Еще каких-то два года назад Максим Виторган был одним из самых востребованных отечественных актеров театра и кино. Однако он предпочел вместо развития творческой карьеры углубиться в политику. Неоднозначные и неуместные заявления звезды в итоге подорвали его карьеру.

Максим Виторган неоднократно публично демонстрировал отрицательное отношение к СВО. Меж тем, после начала войны между Израилем и Палестиной он отказался от якобы пацифисткой риторики и однозначно поддержал одну из конфликтующих сторон.

Любовь звезды к Израилю можно объяснять и происхождением (Максим Виторган – этнический еврей), и наличием сына, постоянно проживающим на Святой земле. Однако удивительно, что к России артист применяет совершенно иные стандарты.

Так или иначе, в последнее время талантливый актер все чаще напоминает о себя из-за различных скандалов. Вот и сейчас некие недобросовестные граждане воспользовались именем звезды, чтобы выпрашивать деньги у его же друзей. В итоге знаменитости пришлось через соцсети оправдываться за действия мошенников

"В телеге от моего имени деньги просят – это не я, не ведитесь!", – предупредил подписчиков Максим Виторган.

Кстати, ранее он высмеял русскую душу через те же самые социальные сети.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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