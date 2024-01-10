Беглец Виторган высмеял русскую душу

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Некогда Максим Виторган был довольно популярным и востребованным актером театра и кино. Однако в последнее время о нем вспоминают скорее в негативном свете. Творческими успехами артист публику не радует, зато регулярно попадает в скандалы, проявляя русофобию.
Из-за резких высказываний в социальных сетях Максим Виторган лишился патриотично настроенной аудитории. Более того, у него возникли проблемы с работой в России. В какой-то момент звезда даже сбежала из страны.
К слову, сын актера живет в Израиле. После обострения конфликта с Палестиной Максим Виторган даже отказался от своих якобы пацифистских стандартов, которые применял по отношению к России.
Однако он пошел еще дальше и высмеял русскую душу. На своей странице в соцсетях артист выставил видео, на котором некая женщина исполняет песню про русскую душу, и добавил надпись "Надо на будильник себе поставить", которую сопроводил смеющимися смайликами.
К слову, ранее артист тоже публиковал неоднозначные посты в соцсетях. К примеру, будучи этническим евреем, Максим Виторган отреагировал на конфликт Израиля и Палестины цитатой организатора Холокоста, нацистского преступника Германа Геринга.
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