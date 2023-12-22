Виторган сделал скандальное заявление о ЛГБТ*

Виторган сделал скандальное заявление о ЛГБТ*
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист сравнил введение нового закона с Днем Победы

Россияне посчитали оскорбительным высказывание Максима Виторгана. В своих социальных сетях актер выложил пост о запрете в России ЛГБТ-движения*. Шоумен высмеял новый закон, сравнивая борьбу с запрещенным движением и Великую Отечественную войну.

"Верховный суд решил, что все эти ЛГБТ* ваши – экстремисты. А будет учрежден какой-нибудь День Победы над ЛГБТ*-войсками. Салют там, парад, радужные знамена к подножию мавзолея? Праздник все-таки! Хочется вздохнуть свободно", – написал шоумен в своем аккаунте.

На действия Виторгана уже обратили внимание. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил провести проверку в отношении актера. Также он напомнил, что Максим Виторган часто бывает за рубежом и общается с коллегами, которые в России признаны иноагентами.

Ранее стало известно, что решила прокуратура проверить на пропаганду ЛГБТ* блогера Настю Ивлееву.

*запрещенная на территории РФ экстремистская организация

Источник: Regnum
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