Виторган неожиданно заговорил о предателях-эмигрантах

Артист обратился к россиянам

Кажется, Максим Виторган усвоил урок и постепенно возвращается к творческой жизни, правда, и от политических заявлений полностью не отказался. А ведь некогда громкие и неуместные высказывания стоили ему карьеры. После критики СВО один из самых востребованных отечественных актеров театра и кино частично остался без работы.

И дело тут, конечно, не в самом интересе к политике – народ не простил звезде антироссийскую позицию в трудное для страны время. Тем более, что Максим Виторган применил двойные стандарты. После начала палестино-израильского конфликта он явно поддержал одну из сторон.

Конечно, симпатии артиста к Израилю можно объяснять и его еврейским происхождением, и наличием сына, который живет на Святой земле. Впрочем, никто не мешал звезде и дальше изображать из себя пацифиста.

Однако сейчас Максим Виторган говорит о политике с осторожностью, все чаще ограничивается намеками. К примеру, на днях он опубликовал в социальных сетях ролик, на котором читает стихотворение Сергея Довлатова. А в подписи к видео неожиданно вспомнил о предателях-эмигрантах.

"Кстати, как звали тех, кто писал статьи, обличающие предателей-эмигрантов?" – поинтересовался у подписчиков Максим Виторган.

К слову, недавно актер опять читал в соцсетях стихи, но почему-то находился в неестественной позе.