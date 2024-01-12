Состояние Виторгана шокировало россиян: "Падает гемоглобин в крови"

Знаменитость обратился к народу

Актер театра, кино и дубляжа, режиссер, телеведущий – у некогда одного из самых востребованных отечественных артистов Максима Виторгана был огромный спектр интересов. Однако два года назад он предпочел вместо развития творческой карьеры углубиться в политические процессы.

Очевидно, разобраться в мировых событиях звезде так и не удалось, что, впрочем, не помешало ему регулярно делать неуместные заявления. Постоянные скандалы в итоге стоили ему заброшенной творческой карьеры. От артиста отвернулись многие поклонники.

Кроме того, у него начались проблемы с работой в России. В какой-то момент Максим Виторган даже покинул страну, правда, не стал это особо афишировать и довольно быстро вернулся обратно.

Примечательно, что к России и Израилю как своей исторической родине новоиспеченный политолог применяет разные стандарты. Если в первом случае он явно выступает против СВО, то во втором спокойно поддерживает сторону конфликта с Палестиной.

В какой-то момент Максим Виторган даже обратился к россиянам через социальные сети и попросил помочь Израилю. К слову, звезда довольно активно ведет соцсети, где и делится своими размышлениями с аудиторией. Давеча он прочитал аудитории необычное стихотворение:

"Ночью не спится,

Можно спиться.

Падает гемоглобин в крови,

Ноют суставы,

Ломит поясницу.

Хочется свободы и любви".

При этом состояние актера шокировало. Он находился в неестественной позе для чтеца, как будто бы лежал. Кроме того, у звезда говорил очень тихо, практически шепотом.